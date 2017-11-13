WILDWOOD TO USE NEW BYRNE PLAZA FOR ANNUAL CHRISTMAS PARADE

Wildwood will use the new Byrne Plaza as the ending point for the Wildwoods Christmas Parade to be held on December 1st. After the parade, the Byrne Plaza Christmas Tree will be illuminated and various awards will be presented to parade participants.
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