WILDWOOD MAN CHARGED WITH BURGLARY OFFENSE IN WILDWOOD CREST

A 34 year old Wildwood man has been charged by police in Wildwood Crest for committing a residential burglary last weekend. Jamie Moncrief is accused of breaking into a home on Morning Glory Road in Wildwood Crest. Moncrief was charged with burglary, aggravated assault on a police officer, and other offenses.
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