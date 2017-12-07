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WILDWOOD MAN CHARGED WITH BURGLARY OFFENSE IN WILDWOOD CREST

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By on Local News, Wildwood, Wildwood Crest

A 34 year old Wildwood man has been charged by police in Wildwood Crest for committing a residential burglary last weekend.  Jamie Moncrief is accused of breaking into a home on Morning Glory Road in Wildwood Crest.  Moncrief was charged with burglary, aggravated assault on a police officer, and other offenses.

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