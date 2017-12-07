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WILDWOOD FOOTBALL PLAYER TO BE HONORED BY MAXWELL FOOTBALL CLUB

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By on Local News, Wildwood

A football player at Wildwood High School is among 65 players statewide to be honored by the Maxwell Football Club.  Wildwood High’s Nate Lopez and others will be invited for a dinner in Princeton in late January.  Lopez has been recognized as a 2017 Mini Max High School Award recipient.

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