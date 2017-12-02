WEST CAPE MAY TO HOST CHRISTMAS PARADE SATURDAY NIGHT

Saturday night is Christmas parade night in West Cape May. The community’s annual parade will be held and typically lasts a few hours. Cape May Police say the parade will begin at 5:00pm at the West Cape May fire house and proceed into Cape May.
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