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WEST CAPE MAY TO HOST CHRISTMAS PARADE SATURDAY NIGHT

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By on Cape May, Local News

Saturday night is Christmas parade night in West Cape May.  The community’s annual parade will be held and typically lasts a few hours.  Cape May Police say the parade will begin at 5:00pm at the West Cape May fire house and proceed into Cape May.

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