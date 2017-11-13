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WEST CAPE MAY HOLDING FUNDRAISER FOR ANNUAL HOLIDAY PARADE

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By on Cape May, Local News

West Cape May will be holding a barbecue fundraiser to help support its annual holiday parade.  Mayor Pam Kaithern announced that the event will be held this Sunday at the West Cape May firehouse starting at 4:00pm.

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