WEST CAPE MAY HOLDING FUNDRAISER FOR ANNUAL HOLIDAY PARADE

West Cape May will be holding a barbecue fundraiser to help support its annual holiday parade. Mayor Pam Kaithern announced that the event will be held this Sunday at the West Cape May firehouse starting at 4:00pm.
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