The West Cape May Borough Commission is meeting tonight and will discuss various regulation changes associated with trees and vegetation. An ordinance will also be discussed that addresses newly paved streets, and sidewalks. The meeting begins at 7:00pm.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- HE’S RUNNING: VAN DREW ANNOUNCES HE WILL RUN FOR CONGRESS
- SOUTH JERSEY WOMAN CHARGED AFTER 81 CATS FOUND IN HER HOME
- WEST CAPE MAY TO DISCUSS TREE, VEGETATION REGULATIONS TONIGHT
- LINWOOD COUNTRY CLUB SOLD TO LOCAL RESTAURANTEURS
- BAGS OF HEADLESS BIRDS FOUND IN LITTLE EGG HARBOR
- ATLANTIC CITY PREPARES FOR ANOTHER PROPERTY AUCTION
- REPORT: FUED ESCALATES BETWEEN NORTH WILDWOOD, OPERATORS OF LIGHTHOUSE
- CHRISTIE PLEDGES TO CONTINUE OPIOID FIGHT AFTER HE LEAVES OFFICE
- OOPS! NEW JERSEY HAS TO RETURN $300 MILLION TO MEDICAID
- SPORTS: JIM NORRIS NEW CRUSADER BASEBALL COACH