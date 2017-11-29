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WEST CAPE MAY TO DISCUSS TREE, VEGETATION REGULATIONS TONIGHT

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The West Cape May Borough Commission is meeting tonight and will discuss various regulation changes associated with trees and vegetation.  An ordinance will also be discussed that addresses newly paved streets, and sidewalks.  The meeting begins at 7:00pm.

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