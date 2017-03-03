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Friday March 3rd 2017 11:11 AM
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WATER MAIN BREAK IMPACTS SOME ATLANTIC COUNTY RESIDENTS

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By on Atlantic County, Local News

A water main break impacted residents in South Egg Harbor. Galloway Township Police say the break took place in the area of Main St. and Philadelphia Ave. The Egg Harbor City MUA was called to the scene. No other details are available at this time.

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