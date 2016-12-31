Stone Harbor Mayor Suzanne Walters’ tenure as mayor ends on Tuesday. Stone Harbor’s government will reorganize and swear in Judy Davies Dunhour as mayor of the community. Joining Davies Dunhour will be Charles Krafczek, a newcomer on Council, and Mantura Gallagher, who was re-elected after she filled the unexpired term of the late Al Carusi.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- BASKETBALL CLASSIC: LADY CRUSADERS WIN BRACKET NAMED AFTER FARNAN
- WALTERS TO BE REPLACED AS MAYOR IN STONE HARBOR TUESDAY
- 2016 DEPARTS AS THIRD WARMEST YEAR IN STATE HISTORY
- REPORT: MILLVILE MAY MOVE TOWARDS ENTIRE REHABILITATION AREA
- POST OFFICE DAMAGED IN TRACTOR TRAILER CRASH REOPENS
- IRS BACKS OFF PROPOSAL TO MAKE MORE GAMBLERS REPORT WINNINGS
- COMET TO APPEAR NEW YEAR’S EVE NIGHT
- ATLANTIC COUNTY WARNS OF ADDITIONAL EXPENSES FOR BAIL REFORM
- BOARDWALK CLASSIC: WILDWOOD CATHOLIC WINS IN NIGHTCAP
- HOLIDAY WEEKEND LARGELY DRY, SNOW NEXT WEEKEND?