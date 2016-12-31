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Saturday December 31st 2016 08:12 AM
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WALTERS TO BE REPLACED AS MAYOR IN STONE HARBOR TUESDAY

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By on Local News, Stone Harbor

Stone Harbor Mayor Suzanne Walters’ tenure as mayor ends on Tuesday.  Stone Harbor’s government will reorganize and swear in Judy Davies Dunhour as mayor of the community.  Joining Davies Dunhour will be Charles Krafczek, a newcomer on Council, and Mantura Gallagher, who was re-elected after she filled the unexpired term of the late Al Carusi.

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