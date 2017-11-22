Top News
98.7 The Coast WCZT



You are at:»»VINELAND VETERANS HOME OPENS IN TIME FOR THANKSGIVING
98.7 The Coast Local News

VINELAND VETERANS HOME OPENS IN TIME FOR THANKSGIVING

0
By on Local News, Vineland

The quarantine is over, and the Vineland Veterans Memorial Home is back open for business.  Officials say a norovirus outbreak occurred inside the building and the veterans were moved out as a precaution.  All normal activities have resumed at the home.

Related Posts

Leave A Reply