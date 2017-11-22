VINELAND VETERANS HOME OPENS IN TIME FOR THANKSGIVING

The quarantine is over, and the Vineland Veterans Memorial Home is back open for business. Officials say a norovirus outbreak occurred inside the building and the veterans were moved out as a precaution. All normal activities have resumed at the home.
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