VINELAND MAN FACES CHILD ENDANGERMENT CHARGES

A 29 year old Vineland man has been slapped with child endangerment charges by the city’s police department. Hassan E. Alvarez was arrested Friday and also charged with aggravated criminal sexual contact and another offense. Police have not released specific details about the alleged offense.
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