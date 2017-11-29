VENTNOR BUSINESS LEADER ACCUSED OF STEALING STORM RELIEF MONEY

A well known Ventnor businessman has been charged with allegedly stealing money that was earmarked for hurricane relief victims in Puerto Rico. Michael Einwechter has been accused of soliciting funds for storm victims and keeping the money. The Press of Atlantic City reports that Einwechter was charged on Wednesday, and his truck was confiscated.
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