TWO BUSTED FOR FIRING SHOTS AT ATLANTIC CITY SCHOOL COMPLEX

Two teenagers have been arrested by Atlantic City Police for a shooting at the Uptown School Complex earlier this month. 19 year old Darren Nedrick and a 16 year old juvenile have been charged with a shooting while school was not in session; no one was struck by gunfire. Police say both teens face assault and conspiracy charges.
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