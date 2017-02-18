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Saturday February 18th 2017 07:37 PM
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TWO BUSTED FOR FIRING SHOTS AT ATLANTIC CITY SCHOOL COMPLEX

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By on Atlantic City, Local News

Two teenagers have been arrested by Atlantic City Police for a shooting at the Uptown School Complex earlier this month.  19 year old Darren Nedrick and a 16 year old juvenile have been charged with a shooting while school was not in session; no one was struck by gunfire.  Police say both teens face assault and conspiracy charges.

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