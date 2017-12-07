TRADE! SIXERS SHIP JAHLIL OKAFOR, NIK STAUSKAS TO NEW JERSEY

The Philadelphia 76ers finally completed a trade that shipped Jahlil Okafor to the New Jersey Nets. The Sixers also sent guard Nik Stauskas to the Nets in return for forward Trevor Booker. The Nets also will get a second round draft pick in the 2019 NBA Draft.
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