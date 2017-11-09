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TOWNSEND’S INLET BRIDGE TO BE CLOSED FRIDAY NIGHT

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By on Avalon, Local News, Sea Isle City

The Townsend’s Inlet Bridge between Avalon and Sea Isle City will be closed Friday night into early Saturday morning.  The bridge is being closed to reduce traffic to one lane in advance of a railing replacement project.  The one lane will be directed by a traffic control device.

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