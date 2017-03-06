THREE SOUTH JERSEY RESIDENTS CHARGED WITH CHASE THROUGH LINCOLN TUNNEL

Two Millville residents and one Atlantic City resident are among six individuals charged with leading police on a car and foot chase through the Lincoln Tunnel on Friday. Police say a 1999 Mercury minivan was involved in the incident which included multiple traffic accidents. Among those charged were 24 year olds Edwin Andino and Dominique Hannon of Millville, and 24 year old Bashaun Hood of Atlantic City.
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