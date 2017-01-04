STONE HARBOR TO GET NEW POLICE CHIEF IN FEB.

The top ranking police official in Stone Harbor will be changing next month. Current Chief of Police Paul Reynolds will be retiring and Captain Thomas Schutta will be promoted. New Stone Harbor Mayor Judy Davies-Dunhour made the announcement during the borough’s reorganization meeting on Tuesday. Reynolds was named chief back in 2011.
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