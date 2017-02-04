STONE HARBOR TO CONSIDER $1.5 MILLION BOND FOR PUMP STATION

Stone Harbor’s Borough Council meets Tuesday afternoon and will consider a $1.5 million bond for a new wastewater pump station. The station would be located on 93rd Street in the community. Council will also establish salary ranges for key employees in government, and may award a nearly $1 million contract for the reconstruction of Golden Gate.
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