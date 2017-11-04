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STONE HARBOR TO CONSIDER BOND FOR POLICE BUILDING

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By on Local News, Stone Harbor

Stone Harbor’s borough council will meet Tuesday afternoon and could take final action on a bond that would finance a new building for the police department.  Council is expected to go into closed session to discuss employment issues.

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