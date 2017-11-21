STATE: TRAVEL SAFELY DURING THANKSGIVING BREAK ON OUR ROADWAYS

New Jersey officials are urging drivers to practice safe driving habits and allow extra time for travel during the upcoming Thanksgiving day break. Authorities say individuals can use the #77 hotline to report distracted or aggressive drivers to law enforcement.
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