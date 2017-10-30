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SPORTS: PHILLIES HIRE GABE KAPLER AS NEW MANAGER

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By on Local News, Local Sports

The Philadelphia Phillies have hired Gabs Kapler as their new manager, replacing Pete Mackanin.  Kapler has worked for the Dodgers as the director of player development and he played 12 seasons in the major leagues.  Kapler has no previous ties with the Phillies.

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