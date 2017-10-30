The Philadelphia Phillies have hired Gabs Kapler as their new manager, replacing Pete Mackanin. Kapler has worked for the Dodgers as the director of player development and he played 12 seasons in the major leagues. Kapler has no previous ties with the Phillies.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- QUINNIPIAC POLL: MURPHY LEADS GUADAGNO BY 20 POINTS
- SPORTS: PHILLIES HIRE GABE KAPLER AS NEW MANAGER
- MAN BUSTED FOR LAST WEEK’S BANK ROBBERY IN MAYS LANDING
- HIGH SCHOOL FOOTBALLERS KNEEL, OFFICIALS WALK OFF THE JOB
- 500 BAGS OF HEROIN RECOVERED IN DRUG BUST IN WILDWOOD
- TOWNS HOLD TRUNK OR TREAT IN ADVANCE OF HALLOWEEN
- GUADAGNO EXPECTED IN CAPE MAY COUNTY DAYS BEFORE ELECTION
- CAPE MAY POLICE SEARCH FOR SKID STEER STEALER
- ACTING PROSECUTOR WARNS OF POT HALLOWEEN CANDY
- LOWER CAPE MAY REGIONAL DEDICATES NEW FIELD HOUSE