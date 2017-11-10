SPORTS: OCEAN CITY GIRLS WIN SOUTH JERSEY SOCCER TITLE

A South Jersey Group III title for the Ocean City girls soccer team in a shootout Thursday at Carey Stadium. Delaney Lappin scored on a penalty kick which gave Ocean City a 2-1 win over Cherry Hill West. Ocean City will play Allentown Tuesday in a state semifinal at Toms River North High School.
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