SPORTS: OCEAN CITY DROPS STATE SEMIFINAL SOCCER GAME

It’s the end of the season for the Ocean City girls soccer team which dropped the Group III state semifinal game to Allentown Tuesday, 6-1. Ocean City won its first South Jersey title in 17 years with a victory over Cherry Hill West last Thursday.
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