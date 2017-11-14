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SPORTS: OCEAN CITY DROPS STATE SEMIFINAL SOCCER GAME

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It’s the end of the season for the Ocean City girls soccer team which dropped the Group III state semifinal game to Allentown Tuesday, 6-1.  Ocean City won its first South Jersey title in 17 years with a victory over Cherry Hill West last Thursday.

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