SPORTS: OAKCREST BEATS MIDDLE TWP. IN BOYS SOCCER PLAYOFF

A tough loss for the Middle Township boys’ soccer team in a playoff game Tuesday. Middle Township fell to Oakcrest, 3-2 in the game and has been eliminated from the Group II tournament. The game winning goal came less than a minute into the overtime period.
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