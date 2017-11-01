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SPORTS: OAKCREST BEATS MIDDLE TWP. IN BOYS SOCCER PLAYOFF

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By on Local News, Middle Township

A tough loss for the Middle Township boys’ soccer team in a playoff game Tuesday.  Middle Township fell to Oakcrest, 3-2 in the game and has been eliminated from the Group II tournament.  The game winning goal came less than a minute into the overtime period.

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