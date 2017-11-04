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SPORTS: MIDDLE TWP. SHUT OUT BY PLEASANTVILLE, 6-0, ON WCZT

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By on Local News, Middle Township

No playoffs this year for the Middle Township football team.  Middle Township was blanked by Pleasantville, 6-0 Friday night in a game broadcast live on WCZT by Brian Cunniff and Scott Wahl.  Pleasantville improves to 7-1 on the season and clinched a berth in South Jersey Group II.

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