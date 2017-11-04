No playoffs this year for the Middle Township football team. Middle Township was blanked by Pleasantville, 6-0 Friday night in a game broadcast live on WCZT by Brian Cunniff and Scott Wahl. Pleasantville improves to 7-1 on the season and clinched a berth in South Jersey Group II.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- SPORTS: MIDDLE TWP. SHUT OUT BY PLEASANTVILLE, 6-0, ON WCZT
- NOT GUILTY: LENTZ ACQUITTED IN OFFICIAL MISCONDUCT CASE
- AC MAYOR ALLEGES VOTER FRAUD IN ADVANCE OF TUESDAY’S ELECTION
- OCEAN CITY BEACHFILL PROJECT GETS UNDERWAY
- MORE REPAIRS COMING TO COUNTY’S TOWNSENDS INLET BRIDGE
- MURPHY: YOU HAVE ONLY TWO HOURS TO VIEW MY TAX RETURNS
- NORTHBOUND PARKWAY LANE CLOSED FOR EMERGENCY REPAIRS
- REPORT: LENTZ TRIAL ENTERS FINAL STAGES
- SPORTS: MIDDLE TWP. FIELD HOCKEY ADVANCES TO SOUTH JERSEY TITLE GAME
- MAN CHARGED AFTER ASSAULTING HIS GIRLFRIEND ALONG ROUTE 40