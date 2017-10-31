SPORTS: LADY PANTHERS WIN FIRST ROUND PLAYOFF FIELD HOCKEY GAME

The Middle Township Lady Panthers defeated Pennsville, 4-1, in a first round South Jersey Group II field hockey game. Middle is the fourth seed in the tournament and will play at Woodstown Wednesday afternoon.
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