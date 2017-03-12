Top News
98.7 The Coast
Sunday March 12th 2017 04:24 PM
You are at:»»SPORTS: GREAT SEASON ENDS, OCEAN CITY LOSES TO PASCACK VALLEY

SPORTS: GREAT SEASON ENDS, OCEAN CITY LOSES TO PASCACK VALLEY

0
By on Local News, Local Sports, Ocean City

A great basketball season came to an end Sunday for the Ocean City Lady Red Raiders.  Ocean City was defeated by Pascack Valley, 48-45 in the girls Group III state championship game.  Ocean City lost only twice all season.

Related Posts

Leave A Reply


8 + four =