SPORTS: GREAT SEASON ENDS, OCEAN CITY LOSES TO PASCACK VALLEY

A great basketball season came to an end Sunday for the Ocean City Lady Red Raiders. Ocean City was defeated by Pascack Valley, 48-45 in the girls Group III state championship game. Ocean City lost only twice all season.
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