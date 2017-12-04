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Nov 5, 2017; East Rutherford, NJ, USA; New York Giants head coach Ben McAdoo walks the sidelines during the second half against the Los Angeles Rams at MetLife Stadium. Mandatory Credit: Danny Wild-USA TODAY Sports

SPORTS: GIANTS CLEAN HOUSE, MCADOO AND REESE FIRED MONDAY

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The New York Giants have cleaned house, firing head coach Ben McAdoo and General Manager Jerry Reese.  The Giants lost their 10th game of the season over the weekend and recently benched Super Bowl winning quarterback Eli Manning.  McAdoo ends his stint in New York with a 13-15 record.

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