SPORTS: GIANTS CLEAN HOUSE, MCADOO AND REESE FIRED MONDAY

The New York Giants have cleaned house, firing head coach Ben McAdoo and General Manager Jerry Reese. The Giants lost their 10th game of the season over the weekend and recently benched Super Bowl winning quarterback Eli Manning. McAdoo ends his stint in New York with a 13-15 record.
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