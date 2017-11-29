Top News
98.7 The Coast WCZT



You are at:»»SOUTH JERSEY WOMAN CHARGED AFTER 81 CATS FOUND IN HER HOME
Here's the cat victim Winnie.

SOUTH JERSEY WOMAN CHARGED AFTER 81 CATS FOUND IN HER HOME

0
By on Local News, New Jersey

81 cats, in one home in South Jersey.  61 year old Brenda McCann of Franklin Township has been charged with animal cruelty after authorities found the felines roaming in her home.  Many of the cats have medical and hygiene issues.

Related Posts

Leave A Reply