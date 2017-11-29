SOUTH JERSEY WOMAN CHARGED AFTER 81 CATS FOUND IN HER HOME

81 cats, in one home in South Jersey. 61 year old Brenda McCann of Franklin Township has been charged with animal cruelty after authorities found the felines roaming in her home. Many of the cats have medical and hygiene issues.
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