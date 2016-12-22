SOUTH JERSEY NATIVE GETS JOB WITH PRESIDENT-ELECT TRUMP

Kellyanne Conway is headed to Washington. The South Jersey native has been named to be a counselor to the President by Trump. Conway grew up in Camden County and has ties to Hammonton; she served as campaign manager for Trump during this year’s election.
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