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Thursday December 22nd 2016 11:23 AM
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SOUTH JERSEY NATIVE GETS JOB WITH PRESIDENT-ELECT TRUMP

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By on Atlantic County, Local News

Kellyanne Conway is headed to Washington.  The South Jersey native has been named to be a counselor to the President by Trump.  Conway grew up in Camden County and has ties to Hammonton; she served as campaign manager for Trump during this year’s election.

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