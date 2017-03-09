SOUTH JERSEY MAN JAILED FOR TRYING TO RUN OVER ROOSTER

A 34 year old South Jersey man was jailed in Key West, Florida for trying to run over a rooster with a golf cart. Daniel Jones was put in jail after he allegedly tried to run over the rooster while he was intoxicated. The rooster was not injured; Jones fell asleep in the cop car en route to processing.
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