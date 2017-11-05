SOMERS POINT MAN FIRES GUN DURING BARRICADE, STANDOFF

29 year old Mark Austin of Somers Point has been arrested after he fired a shot during a dispute that resulted in him being barricaded in his home for seven hours last Friday. Police say the apartment complex where Austin lives was shut down until the situation peacefully ended. There were no injuries.
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