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Friday January 27th 2017 03:24 PM
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SHOTS FIRED IN MILLVILLE, MAN SHOT IN THE LEG

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By on Local News, Millville

Shots fired in Millville Wednesday night resulted in a 23 year old man being shot in the leg.  The shooting occurred on North 2nd Street late Wednesday night.  Police say the victim was driven to a local hospital and the gunman remains at large.  Police continue to investigate.

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