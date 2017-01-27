SHOTS FIRED IN MILLVILLE, MAN SHOT IN THE LEG

Shots fired in Millville Wednesday night resulted in a 23 year old man being shot in the leg. The shooting occurred on North 2nd Street late Wednesday night. Police say the victim was driven to a local hospital and the gunman remains at large. Police continue to investigate.
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