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Tuesday December 27th 2016 02:31 PM
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SHOOTING KILLS ONE IN BURLINGTON COUNTY

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A man was shot to death in Burlington County. The Prosecutor’s Office there announced the death of Tariq Mughal, of Willingboro Township. No arrests have been announced in the shooting that took place early Tuesday morning. Police are asking anyone with information to come forward to authorities.

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