A man was shot to death in Burlington County. The Prosecutor’s Office there announced the death of Tariq Mughal, of Willingboro Township. No arrests have been announced in the shooting that took place early Tuesday morning. Police are asking anyone with information to come forward to authorities.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- FIRE DAMAGES HOME IN PORT REPUBLIC
- CHANCE OF SNOW IS MINIMAL FOR OUR AREA THIS WEEK
- SHOOTING KILLS ONE IN BURLINGTON COUNTY
- POLICE SAY NO UPDATE YET IN MISSING GREAT GRANDMOTHER AND CHILD
- CRIME REDUCTION ANNOUNCED IN NEWARK
- CITIZENS TIP LEADS LOWER TOWNSHIP POLICE TO BUST 3 FOR DRUGS
- WOMAN FELL FROM QUEEN MARY 2 OFFSHORE OF ATLANTIC CITY
- BOARDWALK CLASSIC: WILDWOOD BOYS PICK UP BIG VICTORY
- ONE REPORTED DEAD IN NORTH JERSEY HOUSE FIRE
- LOWER TOWNSHIP WOMAN CHARGED WITH MAKING COUNTERFEIT CASH