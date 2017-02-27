SHOOTING CLAIMS A LIFE IN BRIDGETON

A man was killed over the weekend in Bridgeton from a shooting. Leonard Resto, of Bridgeton,, was killed with a single gunshot wound to his head. Police were sent to the area of East Ave. and Wood St. An investigation is being conducted by the Cumberland County Prosecutor’s Office and the Bridgeton Police Department.
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