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SECRET SANTA PAYS $10,000 FOR HOLIDAY GIFTS AT TOY STORE

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By on Local News, New Jersey

A Secret Santa made the holidays all that more joyful for over 60 South Jersey families.  Toys ‘R Us announced that an individual known only as Charlie K. picked up the tab on 62 layaway orders, totaling over $10,700, at a store location in Cherry Hill on Black Friday.

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