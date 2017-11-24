A Secret Santa made the holidays all that more joyful for over 60 South Jersey families. Toys ‘R Us announced that an individual known only as Charlie K. picked up the tab on 62 layaway orders, totaling over $10,700, at a store location in Cherry Hill on Black Friday.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- SECRET SANTA PAYS $10,000 FOR HOLIDAY GIFTS AT TOY STORE
- AVALON HOLDS HUGE FESTIVE FRIDAY CELEBRATION
- UPDATE: FIRE DESTROYS THREE HOMES IN SEA ISLE CITY, NO REPORTS OF INJURIES
- TEENAGER CHARGED WITH DUI FOLLOWING ACCIDENT IN LOWER TWP.
- LOCAL FIRE DEPARTMENTS RESPOND TO SEA ISLE STRUCTURE FIRE
- OCEAN CITY POLICE ACKNOWLEDGE POLICE RETIREMENT
- VENTNOR MAN CHARGED WITH SHOPLIFTING FROM LOCAL SEARS
- GOVERNOR-ELECT SERVES MEALS ON THANKSGIVING DAY
- SPORTS: OCEAN CITY EDGES PLEASANTVILLE, 34-32 ON TURKEY DAY
- SPORTS: LOWER CAPE MAY STUNS MIDDLE IN ANCHOR BOWL, 21-20