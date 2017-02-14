SEA ISLE TAX RATE UP SLIGHTLY, PAID EMT’S ON THE WAY

Sea Isle City Mayor Len Desiderio delivered his budget address on Tuesday, announcing that the municipal tax rate will climb by less than one penny. This year’s budget includes paid emergency medical technicians. Up to ten full time employees will be added in Sea Isle City to improve emergency medical services. A volunteer squad will still be in place in Sea Isle City.
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