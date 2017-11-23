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SEA ISLE IN THE PROCESS OF PAINTING WATER TOWER

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By on Local News, Sea Isle City

Sea Isle City is in the process of repainting the city’s water tower.  Allied Painting of Cherry Hill was given a contract worth over $600,000 to repaint the tower which will help extend the life of the structure.  Protective shielding has been placed around the tower in advance of the work.

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