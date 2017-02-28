SAFETY IMPROVEMENTS MAY COME TO LOCAL COMMUNITY CENTER

Some safety improvements may be coming to the Upper Township Community Center off Route 50 in Tuckahoe. The Township Committee met this week and discussed various lighting and parking upgrades that will make the center safer at night. Some street lights may be getting LED bulbs to improve nighttime vision.
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