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ROUTE 52 INBOUND TO OCEAN CITY TO BE CLOSED SATURDAY MORNING

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By on Local News, Ocean City

Route 52 inbound from Atlantic County to Ocean City will be closed for a few hours this Saturday morning.  City officials announced that the Trail of Two Cities 5K Walk/Run will be taking place, and the roadway will be closed for the pedestrian traffic.  Motorists are advised to plan for alternate routes until at least 10:00am.

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