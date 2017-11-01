ROUTE 52 INBOUND TO OCEAN CITY TO BE CLOSED SATURDAY MORNING

Route 52 inbound from Atlantic County to Ocean City will be closed for a few hours this Saturday morning. City officials announced that the Trail of Two Cities 5K Walk/Run will be taking place, and the roadway will be closed for the pedestrian traffic. Motorists are advised to plan for alternate routes until at least 10:00am.
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