ROAD CONSTRUCTION TO ADJUST TRAFFIC IN EHT

Beginning Thursday, West Jersey Ave, near Lincoln & Winter Green Avenues, will have a one lane alternating traffic pattern with flaggers for road construction. Lincoln & Winter Green Avenues will have partial detours, prohibiting motorists from traveling onto West Jersey Ave. Please use caution when traveling in this area and use an alternate route when possible. This work will continue until approximately Feb. 12th.
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