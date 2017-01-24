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Tuesday January 24th 2017 07:05 PM
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REPORT: WOODBINE NATIVE WHO OVERSAW OIL SPILL RESPONSE PASSES AWAY

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By on Local News, Woodbine

A Woodbine native who was assigned to oversee the cleanup following the Exxon Valdez oil spill has passed away at the age of 79.  The Press of Atlantic City reports that David Ciancaglini died Tuesday in Arizona.  Ciancaglini graduated from Millville High School and enrolled in the United States Coast Guard Academy. He retired in 1996.

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