REPORT: SENIOR HOUSING UNIT PLANNED FOR UPPER TOWNSHIP

United Methodist Communities has planned a large senior housing complex for Marmora, Upper Township. The Upper Township Gazette reports that the organization also runs The Shores at Wesley Manor. The new complex would include 51 housing units and be constructed on an old soccer field located on Stagecoach Road.
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