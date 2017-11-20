REPORT: ONE KILLED IN ACCIDENT ON ATLANTIC CITY EXPRESSWAY

One person is dead, and three injured during a weekend accident on the Atlantic City Expressway. The Press of Atlantic City reports that 32 year old Jalina Steele was a passenger in one of the vehicles that wound up in a retention basin. Steele was killed and the driver of her vehicle was injured.
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