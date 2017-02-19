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Sunday February 19th 2017 08:29 AM
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REPORT: ONE DEAD IN DOUBLE STABBING IN ATLANTIC CITY

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By on Atlantic City, Local News

One person was killed, another wounded during a double stabbing in Atlantic City on Saturday night.  The Press of Atlantic City reports that the victims were a male and a female; their identities have not been released.  The incident occurred on North Harrisburg Avenue Saturday around 8:00pm.

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