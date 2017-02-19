REPORT: ONE DEAD IN DOUBLE STABBING IN ATLANTIC CITY

One person was killed, another wounded during a double stabbing in Atlantic City on Saturday night. The Press of Atlantic City reports that the victims were a male and a female; their identities have not been released. The incident occurred on North Harrisburg Avenue Saturday around 8:00pm.
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