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Tuesday February 14th 2017 05:58 PM
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REPORT: NO TAX HIKE IS POSSIBLE IN UPPER TOWNSHIP IN 2017

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By on Local News, Upper Township

No increase in Upper Township’s municipal tax rate is possible this year.  The Upper Township Gazette reports that a zero tax increase is possible if the Township Committee is able to cut some capital requests including vehicles and equipment.  Each department was asked to cut its budget by one percent.  Three jobs are being eliminated, one through an anticipated retirement.

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