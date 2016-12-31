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Saturday December 31st 2016 08:15 AM
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REPORT: MILLVILE MAY MOVE TOWARDS ENTIRE REHABILITATION AREA

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By on Local News, Millville

The entire city of Millville may become a rehabilitation area.  The Daily Journal reports that officials may classify the whole city at a rehabilitation area to help get special projects off to a fast start.  The concept is available in New Jersey’s land use law.  The policy is expected to be enacted in 2017.

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