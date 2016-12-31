REPORT: MILLVILE MAY MOVE TOWARDS ENTIRE REHABILITATION AREA

The entire city of Millville may become a rehabilitation area. The Daily Journal reports that officials may classify the whole city at a rehabilitation area to help get special projects off to a fast start. The concept is available in New Jersey’s land use law. The policy is expected to be enacted in 2017.
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