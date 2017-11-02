REPORT: LENTZ TRIAL ENTERS FINAL STAGES

The official misconduct trial of former Ocean City High School athletic director Christine Lentz has reached closing arguments. Lentz is accused of spying on a superintendent’s iPad in order to gain an upper hand in contract negotiations. Lentz’s attorneys say she spied in the co-worker’s email account for personal reasons.
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