Top News
98.7 The Coast WCZT



You are at:»»REPORT: LENTZ TRIAL ENTERS FINAL STAGES

REPORT: LENTZ TRIAL ENTERS FINAL STAGES

0
By on Local News, Ocean City

The official misconduct trial of former Ocean City High School athletic director Christine Lentz has reached closing arguments.  Lentz is accused of spying on a superintendent’s iPad in order to gain an upper hand in contract negotiations.  Lentz’s attorneys say she spied in the co-worker’s email account for personal reasons.

Related Posts

Leave A Reply