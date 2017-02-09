Top News
98.7 The Coast
Thursday February 9th 2017 02:58 PM
You are at:»»»REPORT: FORMER ATLANTIC COUNTY PROSECUTOR TED HOUSEL DIES

REPORT: FORMER ATLANTIC COUNTY PROSECUTOR TED HOUSEL DIES

0
By on Atlantic County, Local News

The former prosecutor for Atlantic County has reportedly passed away.  The Press of Atlantic City reports that Ted Housel has died.  Housel served Atlantic County as its prosecutor for five years starting in 2007.

Related Posts

Leave A Reply


seven − 1 =