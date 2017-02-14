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Tuesday February 14th 2017 04:35 PM
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REPORT: CHILD BROUGHT KNIFE TO SCHOOL WITH A LIST OF NAMES

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By on Atlantic County, Egg Harbor Township, Local News

A new report says a child in Egg Harbor Township brought a knife to school and a “kill list.” The Current of Egg Harbor Township reported that an 11-year-old was suspended on Feb 9 from the Dr. Joyanne D. Miller School. A student heard about the knife and told a parent who told school officials.

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