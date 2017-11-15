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REPORT: CAPE MAY FOODS EXPANSION COMING TO MILLVILLE

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By on Cumberland County, Local News

Cape May Foods will expand its operations in Millville to add another 20,000 square feet of space and as many as 30 jobs.  The Daily Journal reports that Cape May Foods has operated the property on Gorton Road for the past 17 years in the Millville Industrial Park.

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